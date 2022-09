Ve městě není velké záchytné parkoviště pro veřejnost. To ale podle místních připomíná zdejší náměstí. „Maminky s kočárky nemohou přejít z jedné strany doprostřed náměstí. Vypadá to jako veřejné parkoviště. Podle mého názoru by tam měl být zákaz vjezdu,“ postěžoval si během veřejné předvolební diskuze Zdenek Lukes.

Organizací dopravy se zabývá nejen současné vedení radnice, ale řadu alternativ nabízí také kandidáti na starostu. „Jednou z možností je zakázat parkování po vnitřním okruhu náměstí. V takovém případě ale musíme navrhnout náhradní řešení, to znamená, že musíme auta někam přesměrovat,“ uvedl Petr Strákoš, který kandiduje z prvního místa za Ústecké fórum.

Lídr ústeckých lidovců Michal Kokula jako jednu z možností lepšího parkování na náměstí navrhl návěstidlo a systém, který by počítal množství aut. „Je to technicky řešitelné, nemuselo by to být příliš drahé a bylo by to podle mého názoru efektivní,“ zmínil Kokula.

Doprava na náměstí se vymyká normálnímu provozu také podle současného starosty Petra Hájka (Oušťáci). „Je to jednak o disciplinovanosti řidičů, ale také o tom, že na náměstí najíždějí expediční dodávky, jejichž šoféři nejsou ohleduplní,“ uvedl Hájek a upozornil, že zákaz parkování na náměstí by mohl znevýhodnit živnostníky, kteří v centru města podnikají.

V Ústí nad Orlicí chybí místa k parkování – stanovisko, na kterém se shoduje nejen veřejnost, ale také kandidáti do zastupitelstva. Potvrzuje to i naše čtenářská anketa:

Současná radnice připravila projekt parkovacího domu, na němž panuje shoda napříč politickým spektrem. Ústí však na takovou stavbu potřebuje dotaci. „Probíhá stavební řízení. My jsme připraveni, bohužel ale všechny takové dotační výzvy mají zpoždění, které je v současné době už tříleté, takže nedokážu dohlédnout, kdy bychom projekt mohli uskutečnit,“ popsal Hájek.

Město nejdříve uvažovalo o tom, že by parkovací dům postavilo s pomocí developerské firmy. V takovém případě by ale řidiči museli za parkování platit. „Naší snahou je vybudovat bezplatné parkování, aby všechny ostatní lokality mohly být zpoplatněny a auta neblokovala místa u jiných institucí,“ zmínil Hájek. Očekávaná cena je zhruba 90 milionů korun a dotace by mohla pokrýt asi 80 procent celkové částky.

Záměr výstavby parkovacího domu kvitují také řidiči. „Takové řešení je úplně ideální. To by mi moc pomohlo a ulehčilo by mi to život,“ uvedl Tomáš Dvořák.

V areálu Perly 01 již město jednoduché parkoviště vybudovalo. Plochy jsou zpevněné, povrch tvoří recyklovaný asfalt a v místě je i veřejné osvětlení.