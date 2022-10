Hejtman Netolický v Třebové exceloval, Piráti však propadli. Tablo zastupitelů

Do politického uspořádání radnice ale promluví také dva další subjekty. Šest zastupitelů získala Koalice pro Českou Třebovou, jejíž součástí je právě odcházející starostka Magdalena Peterková. Podle lídra kandidátky Petra Skopala však jeho politické uskupení nebude ani součástí radniční koalice. Peterková, stejně jako Skopal a další čtyři zastupitelé zřejmě míří do opozice. "Nevzdáme se, ale ctíme vítěze voleb. První jednání nás do opozice nasměrovala. Vše se ale rozhodně až na ustavujícím zastupitelstvu," uvedl Skopal.

Jen o jednoho zastupitele méně pak mají Nestraníci. Ty ve volbách vedla Zuzana Nejedlá, kterou ale preferenčními hlasy přeskocil ředitel základní školy Radim Kolář. Právě toto uskupení nejspíše složí koalici s vítězným 3PK.

Vítězové voleb jednali v pondělí vpodvečer, hejtman a také zastupitel České Třebové Martin Netolický byl součástí těchto povolebních dialogů. Jak bude ale vypadat nové složení českotřebovské radnice, není zatím jasné.