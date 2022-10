Hájek už předem avizoval, že jednat bude s téměř všemi subjekty. „S jistotou lze říci, že jediný, s kým nepřichází do úvahy sestavení koalice, je SPD,“ řekl Hájek po volbách Deníku.

Nyní už je jisté, že Petr Hájek starostou zůstane. Na post uvolněného místostarosty koalice navrhne Jiřího Preclíka, neuvolněné pozice místostarostů zaujmou Pavel Svatoš a Matouš Pořický. Definitivně rozhodnuto však bude až 11. října.

Druhé ANO, které získalo pět zastupitelů, zůstane s největší pravděpodobností v opozici. Nově vzniklá koalice tak má na své straně 16 z celkových 27 zastupitelů. Do úvahy původně přicházelo možné rozšíření o uskupení Ústecké fórum. Jednání však ukázala, že se odlišné pohledy na Janderovu vilu stanou kamenem úrazu. „Pro nás je klíčové zachování Janderovy vily, to byl ostatně jeden z důvodů, proč jsem šel do voleb,“ objasnil lídr kandidátky Ústecké fórum Petr Strákoš, proč uskupení nakonec zůstane součástí opozice. Vedení města totiž dlouhodobě prosazuje demolici vily.

Bouřlivé diskuze o Janderově vile

Záměr zbourání Janderovy vily se na konci minulého roku stal předmětem bouřlivých diskuzí. Demolice přitom byla součástí rozsáhlé revitalizace parku u Roškotova divadla už řadu let. „Rozhodnutí o demolici existující stavby by mělo být až poslední možností v případě, že pro budovu neexistuje smysluplné využití, ať už v rukou města, či kohokoliv jiného se zájmem o její odkup a další provozování,“ uvedli autoři petice Jiří Holubář a Petr Strákoš, kteří stojí ve vedení Ústeckého fóra.

Architektonickou a historickou hodnotu však zpochybnilo město i oslovení odborníci. „Bezradnost architektonického ztvárnění vily při přestavbě v roce 1933 nelze nijak napravit,“ konstatoval architekt Ladislav Svoboda, který mimo jiné zpracovával stavebně historický průzkum Roškotova divadla.

Povolební jednání v Ústí: Bez ANO, i SPD. O síle koalice rozhodne Janderova vila

Město má objekt ve vlastnictví od roku 2014, kdy ho po neúspěšných pokusech majitelů vilu prodat odkoupilo za jeden milion korun. „Už tehdy jsme zmiňovali, že se jedná o strategický nákup,“ upozornil Hájek.

Posudek Národního památkového ústavu v Pardubicích dal za pravdu vedení města. Památkáři se však nevyjádřili přímo k hodnotě vily či k její demolici, neboť Janderova vila není kulturní památkou ani objektem v chráněném území. Schvaluje však novou podobu revitalizovaného parku. „K navrhované realizaci parku u městského divadla bylo vydáno souhlasné vyjádření,“ řekla ředitelka ústavu Naděžda Pemlová.

Takové stanovisko je pro město stěžejní. „Rozhodujícím měřítkem nebyl celkový počet podpisů petice, ale odborná stanoviska, na která se žádost odvolávala,“ popsala před časem mediální asistentka města Dana Pokorná.

Nesouhlas s demolicí svým podpisem vyjádřilo asi 1300 signatářů, zhruba 300 z nich má trvalé bydliště v Ústí nad Orlicí.