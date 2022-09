Dveře krytého bazénu v České Třebové jsou od začátku září zavřené, uvnitř totiž probíhá pravidelná rozsáhlá údržba. „My do bazénu s kamarádkami chodíme rády především na ranní kondiční plavání, to si nemůžeme vynachválit, teď si ale dáváme pauzu,“ popisuje seniorka Eva a zároveň přiznává, že některé vybavení už přestala využívat.

Sportoviště vykazuje nemalou ztrátu, takže na výraznou opravu chybí peníze. O rozsahu rekonstrukce rozhodne budoucí zastupitelstvo.

„Je pravdou, že do vířivky už nechodíme a občas je nám tam trochu zima, to se nám jinde nestává, ale může to být klidně i věkem,“ usmívá se pravidelná návštěvnice.

Poslední rekonstrukce českotřebovského bazénu proběhla v roce 2000. Na technický i stavební stav budovy upozorňuje také jednatel městské společnosti Eko Bi, která bazén vlastní.

„Stav budovy a provozu bazénu je přesně na hraně, kdy bude nutné rozhodnout o rozsáhlé rekonstrukci. Současný stav se za velkého úsilí obsluhy daří udržet v nepřetržitém provozu, vyjma pravidelných odstávek, ale velké zásahy jsou čím dál častější a nákladnější,“ uvádí jednatel Zdeněk Řehák.

Převedení do vlastnictví města

Krytý plavecký bazén ale nejenže není ziskový, sportoviště dokonce vykazuje nemalou ztrátu, a tak společnost na rozsáhlou a nákladnou rekonstrukci nemá peníze. Podle Řeháka je tak nutné vyřešit vlastnictví bazénu.

„Případné převedení bazénu do vlastnictví města Česká Třebová je do budoucna výhodnější vzhledem k větší možnosti zajištění finančních prostředků z dotačních titulů. To si ale žádá jak právní, tak ekonomickou analýzu,“ vysvětluje Řehák.

Stav bazénu už podle Řeháka po celkové rekonstrukci volá, ale musí se především stanovit rozsah a následně zajistit potřebné peníze. O tom bude muset rozhodnout budoucí vedení města.

Současné vedení radnice si je podle mediálního asistenta Jiřího Holého stavu krytého plaveckého bazénu vědomo. „Napříč politickým spektrem existuje shoda na tom, že si toto sportoviště v následujících letech zaslouží investice, které umožní jeho další provoz, případně zlepší služby poskytované občanům,“ říká Holý.

K takové rekonstrukci by však mělo dojít co nejdříve. „Za provozovatele se opravdu obávám, že může dojít k poruše, která bude vyžadovat zásadnější investici, a potom bude pozdě na rozhodování, jakým směrem se ubírat. Určitě doporučuji začít s přípravou zásadní rekonstrukce, dokud je čas a nemusí se řešit dlouhodobá odstávka provozu z důvodu závady,“ uvádí Řehák.

Už tak kritickému stavu navíc nepomohlo ani letní krupobití, které vážně poničilo střechu. Oprava, jež je však pouze dočasným řešením, se vyšplhala na 450 tisíc korun.