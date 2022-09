Zoufalou situaci by mohl vyřešit hotový projekt, který současnému vedení radnice už několik dlouhých měsíců leží na stole.

Psali jsme již:

V Perle by mohl stát parkovací dům. Město čeká na dotační výzvu

Ve městě není velké záchytné parkoviště pro veřejnost. To ale podle místních připomíná zdejší náměstí. „Maminky s kočárky nemohou přejít z jedné strany doprostřed náměstí. Vypadá to jako veřejné parkoviště. Podle mého názoru by tam měl být zákaz vjezdu,“ postěžoval si během veřejné předvolební diskuze Zdenek Lukes.

Organizací dopravy se zabývá nejen současné vedení radnice, ale řadu alternativ nabízí také kandidáti na starostu.

