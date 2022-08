Lákají vás atrakce, které Dolní Morava nabízí? Hlasujte v naší anketě na konci článku

Příjezd do obce v sobotu dopoledne regulují zaměstnanci dolnomoravského resortu. „K lanovce to máme tedy pěkný kus cesty, děti budou nadávat, ale hlavně že jsme slušně zaparkovali,“ říká Radka Skalická, která se s rodinou poprvé chystá navštívit visutý most. „Vyprávěla mi o tom kolegyně z práce. Já se výšek trochu bojím, ale tentokrát se hecnu,“ usmívá se a dodává, že dolů se s dětmi chystají sjet bobovou dráhou.

Ne všichni jsou však tak vzorní návštěvníci jako ona a její rodina.

Dolní Morava je nejdynamičtěji rozvíjející se turistické centrum Pardubického kraje. Cílem investorů je vybudovat takové středisko, které bude brzy konkurovat velkým evropským resortům. To s sebou ale přirozeně nese problémy jako je zvýšená doprava či zásah do krajiny. Někteří turisté volají po někdejším klidu, který v obci panoval. To už však dnes není možné, a tak je potřeba zaměřit se na to, jak zkvalitnit životních místních obyvatel a zpříjemnit pobyt turistů, kteří do obce přinášejí peníze.

Někteří řidiči totiž nedbají koordinátorů dopravy a parkují na často nevhodných místech, na což upozorňují také policisté.

„Denně přijímáme oznámení o špatně zaparkovaných vozidlech, která v některých případech blokují provoz na komunikacích, výjezdech od rodinných domů a co hůře, auta zaparkovaná tak, že by mohla bránit hladkému průběhu vozidel integrovaného záchranného systému,“ upozornila mluvčí krajských policistů Markéta Janovská.

Podle starosty obce Richarda Nováka prozatím nenastala situace, kdy by lidé neměli kde zaparkovat, počet parkovacích míst tak podle něj dostačuje a problémy s parkováním jsou spíše o zodpovědnosti jednotlivců.

„V exponovaných dnech je pravdou, že stálá parkoviště nestačí a využívají se odstavné plochy. Pak jen stačí když v nájezdové špičce nějaký nezodpovědný řidič udělá nějaký manévr a zablokuje na chvíli plynulý průjezd na parkovací místa. Pak dochází ke štosování vozidel,“ vysvětlil Novák.

Kandidáti na starostu se shodují, že cestovní ruch přináší finanční zdroje nejen do obecní pokladny, ale zaměstnává stovky lidí.

Nejen pomocí koordinátorů dopravy se tak resort snaží korigovat množství přijíždějících turistů. „Návštěvníci, kteří přijíždějí na Dolní Moravu a lístek si zakoupí přes náš e-shop, dostávají automaticky instruktážní mail s deseti body, které je vhodné znát před příjezdem, mezi nimi jsou informace ohledně parkování,“ uvedl marketingový ředitel resort Tomáš Drápal. Právě pomocí rezervačního systému tak mají zaměstnanci resortu přehled o tom, kolik návštěvníků do obce v ten který čas zavítá.

Obec, ve které trvale žije asi pět stovek obyvatel, se už zřejmě dávno smířila s davy turistů a zvýšený zájem o návštěvu se místní snaží překlopit ve výhodu. Za klíčové řešení komplikované dopravní situace považuje Novák změnit strukturu návštěvníků z jednodenních na vícedenní.

Petr Vrzal, kandidát na starostu za Dobrá volba pro Dolní Moravu, apeluje především na výstavbu lepší infrastruktury. „Místní se prakticky nemohou po obci pohybovat pěšky. Je to vysoká doprava a neexistují zde prakticky žádné chodníky. Bezpečnost by zvýšilo vybudování chodníku či například cyklostezky,“ uvedl Vrzal, podle kterého by se debatovat mohlo také o jiném vstupu do obce či vybudování záchytného parkoviště.

Vrzal i Novák se pak shodují, že cestovní ruch přináší finanční zdroje nejen do obecní pokladny, ale zaměstnává stovky lidí.