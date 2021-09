Rodiče se potýkají s pracovním stresem, nárůstem cen, zhoršeným zdravím v důsledku odkládané lékařské péče… Často se zhoršily lidské vztahy natolik, že skončila dlouholetá přátelství a rozpadlo se mnoho partnerských vztahů. Na dětské bolení duše nemají čas ani pomyšlení. A často ho podceňují.

Pravdou je, že děti se často rodičům nesvěří. A pokud to udělají, mají pocit, že je táta a máma stejně nechápou. Často slýchají, že „to přece není problém“, „kéž bych měl jen takový problém“ a podobně.

Bohužel rodiče problémy svých ratolestí nejednou podceňují. V rámci svých starostí je mnohdy ani nestihnou zaznamenat. Nebo v tom lepším případě je řeší sami. Platí staré dobré „ševče, drže se svého kopyta!“ A u dětí by se rodiče tohoto pořekadla měli držet dvojnásob!

V situacích, kdy dítě něco trápí, mění se jeho nálady, zvyky, špatně spí nebo jí, zhoršuje se ve škole, nedokáže se soustředit, je jisté, že ho něco trápí. Dětská duše je křehká a formuje charakter na zbytek života, proto není radno si s ní zahrávat. Ani ji zanedbávat. Jsou situace, které dítě neumí pochopit. Potřebuje pak skutečně odbornou pomoc. A není se proč stydět takovou pomoc vyhledat.

Pomoc odborníků

Petr Kadidlo, zakladatel asistenční služby ELA pro zaměstnance a zaměstnavatele, s tím má bohaté zkušenosti. ELA řeší problémy zaměstnanců od těch právních, finančních přes zdravý životní styl až po psychologické a vztahové. Týmy odborníků uchopí problém zaměstnance a jeho rodiny a řeší ho až do úplného vyřešení.

Dennodenně řeší problémy rodičů a dětí, protože vztahová a rodinná spokojenost je alfou a omegou pro každého člověka. U dětí kromě šikany, kyberšikany, zlepšení životního stylu, depresí, úzkostí a fóbií psychologové ELA často řeší jednu z nejvyhrocenějších životních situací, kterou je rozpad vztahu rodičů.

„Rozvod je pro dítě ta nejbrutálnější situace, která jej může potkat. Ztrácí jedinou jistotu na světě. Rozvádějící se nechápou, že je nutné obětovat své ego dítěti a při všech konfliktech mít na paměti prioritní zájem dítěte“, říká Petr Kadidlo. Jeho týmy se v době pandemie setkávají s celou řadou dětských potíží, přesto rozchod rodičů a smrt jednoho z nich jsou považovány za ty nejvyhrocenější situace, které mohou děti potkat.

Obecně nelze vyvodit závěr, že dětského psychologa je nutné vyhledat pouze v kritických situacích. Jako ve všem týkajícím se zdraví je důležité problémům předcházet, nebo je alespoň začít řešit v zárodku. Odborných pracovišť, klinik a organizací je mnoho. Ve škole samotné také působí psychologové nebo výchovní poradci.

Před začátkem školního roku se děti dostanou do stresu, aniž by měly zjevný důvod. Stačí nejistota nebo narušení stereotypu v podobě nové třídy nebo učitelky a nejedno dítě trpí do slova a do písmene nočními můrami.

Rodič své dítě zná nejlíp. Pokud nemáte to štěstím že vám a vašim dětem zaměstnavatel poskytl službu ELA, jejíž nedílnou součástí je i rodinná terapie pro rodiče a děti, neváhejte obrátit se dětské odborníky. Není čas ztrácet čas. Vašemu dítěti to už nikdy nikdo nenahradí.

Září patří dětem

Autor: Radim Černý