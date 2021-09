Nejspíš naší učitelce koupím ještě větší kytku než na konci jiného běžného školního roku. Tenhle sice neodučila celý, ale aspoň jsem díky svému suplování pochopil, co je to za práci a že ji nemůže dělat každý. A pokud mi chcete namítnout, že ji může dělat každý, tak prosím, každý, ale kromě mě.

Teoreticky bych si ztrátu profesní kompetence klubového komika měl vynahrazovat získáváním kompetence nové, a to učitele na prvním stupni. Ovšem i méně pozorný čtenář pochopil, že se jako učitel zrovna moc neosvědčuju. Jednu kompetenci tedy ztrácím a druhou nezískávám. Občas si říkám, co ze mě bude.

„To je divný…,“ řekne dcera napůl nešťastně, napůl rezignovaně a chvíli kouká, co kde lítá.

„Ne, házet nebudeme. To je jen vymyšlenej příklad. Máme si to jen před-sta-vit.“

„Ale tati, my jsme ještě neházeli. Musíme házet.“

„Ne, nikam nechoď, to máme jen spočítat. Kolikrát jsme hodili kostkou, aby nám vyšlo číslo 12 a při tom nám v každém hodu padaly samé šestky…?“

Napravo pro názornou představu, a aby to bylo celkově takové veselejší a hravější, jsou namalovány hrací kostky od Člověče, nezlob se. „My máme házet kostkou? Musím jít pro kostku,“ vyhrkne dcera s horlivostí, která by mě jindy potěšila, ale nyní není namístě.

Mezi námi a čistě jen mezi námi, to jak já sám jsem se na základní škole učil, mě nijak nekvalifikovalo pro to, abych mohl nad dcerou jakkoli zdvihat učitelský ukazovák, a jak se říká, kázat jí levity, že se špatně učí a jak vůbec pramalé zaujetí pro učení projevuje.

Karanténa však měla i poněkud nečekanou stránku. Nestávali jsme se v ní jenom amatérskými, ale zaujatými psychology nebo hráči na flétnu. Mnozí z nás se totiž stali i domácími učiteli. A to z donucení. Já například učil dceru látku pro druhý ročník prvního stupně základní školy.

Podobně jako v čase nečekaného volna můžete pracovat na svém bytě, kde se lze pochopitelně pouštět i do různých dlouho zvažovaných přestaveb nábytku, můžete pracovat i na sobě. Někdo může dohánět cvičení na hudební nástroj, který opustil pro pádnější povinnosti, jiný zase na internetu objevil cyklus přednášek psychologie.

Ona hlavní rada, jak naložit s takovým množstvím volného času, kdy musíme být většinou doma, zní: dohánějte domácí resty. A to v podobě různého uklízení. Ať už je to třeba hloubkové čištění koberců, leštění futer dveří či luxování za umyvadlovými skříňkami. Věnujte se zkrátka místům svého bytu, na něž se bojíte v časech běžných byť jen pomyslet, natož abyste se tam podívali.

Krásným důkazem toho, že stačila pouhá chuť radit, je, že jsem i já radil, a to v jednom internetovém streamu společně s Ester Kočičkovou. To budiž pro čtenáře dostatečným varováním před tím, aby kteroukoli radu, jež k němu přijde z veřejných zdrojů, přijímal bez výhrad a následoval ji bez řádného rozvážení.

Text vyšel v časopise Vlasta a děj fejetonu je situován do období konce minulého školního roku.

Přicházeli s nimi nejrůznější psychologové, duchovní, koučové a ostatně každý, kdo ovládá aspoň kousínek veřejného prostoru. Ostatně, jak se říká, radit umí každý, takže tihle rádci nebyli omezení nějakým povoláním, díky kterému by byli pro radění zvlášť vhodní.

