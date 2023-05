O narcismus nejde. Vědci zjistili, proč si lidé při událostech dělají selfie

Odborníci na lidskou mysl přišli na to, proč lidé tak rádi fotí takzvaná selfie. V nedávné studii napsali, že to není proto, že by byli až příliš sebevědomí, ale kvůli tomu, že chtějí lepším způsobem zachytit a zprostředkovat hlubší význam focené události.