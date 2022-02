Na misi zvané Mars Sample Return se společně podílí NASA s Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Ta vyvíjí malé vozítko Fetch, které bude shromažďovat nasbírané vzorky.

Bude to poprvé, kdy raketa odstartuje z jiné planety než ze Země. Přinese vzorky z rudé planety, které v současnosti sbírá sonda Perseverance. Dále pak tuto činnost bude vykonávat vozítko Fetch. Očekávaný průběh operace NASA znázornila v animaci, kterou zveřejnila v úterý.

Podle americké vesmírné agentury se bude jednat o první robotický oblet, který by bezpečně dopravil vzorky na Zemi.

Lehká nosná raketa Mars Ascent Vehicle se snese v přistávacím modulu poblíž kráteru Jezero, vyschlé říční delty na rudé planetě, kde má aktuálně nasazená sonda Perseverance základnu. Zde vysadí vozítko Fetch pro sběr hornin. To se poté vrátí k přistávací plošině a naloží vzorky do jednoho velkého kanystru na MAV, která odstartuje z přistávacího modulu na povrchu Marsu a na jeho oběžné dráze se spojí s kosmickou lodí. Ta se vrátí na Zemi.

“Vzorky bude možné studovat pomocí nejmodernějších nástrojů, které jsou příliš komplexní na to, aby je bylo možné dopravit do vesmíru,” říká v prohlášení Thomas Zurbuchen, zástupce administrátora pro vědu v NASA.

NASA to označuje za významný milník v cíli vyslání lidí na Mars a jejich návratu zpět na modrou planetu, který by se měl uskutečnit někdy po roce 2030.

“Americká investice do našeho programu návratu vzorků z Marsu naplní prioritní cíl planetární vědy a prokáže náš závazek ke globálnímu partnerství, čímž zajistí, že NASA zůstane lídrem v oblasti výzkumu a objevování,” prohlašuje správce agentury NASA, Bill Nelson.

Už od února 2021 se po povrchu Marsu prohání vesmírná sonda Perseverance, které v kráteru Jezero odebírá vzorky různých hornin. Ty jsou uloženy v titanové trubici.

Její služba potrvá až do roku 2028, kdy má na čtvrtou planetu sluneční soustavy dorazit modernější nástupce, právě vozítko Fetch. Momentálně na jeho sestavení pracuje společnost Airbus v anglickém Stevenage. Na oběžnou dráhu odstartuje společně s přistávacím modulem a bezpilotním prostředkem.

? Airbus wins next study contract for Mars Sample Fetch Rover!

Required to travel more than 15km across the Red Planet, the @esa Sample Fetch Rover will be used to bring samples back from the surface of Mars for the first time.

? Learn more: https://t.co/xBZMBzpZpH pic.twitter.com/YVtb5rt90R