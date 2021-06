Projekt, jak připustily obě firmy, je stále v raných fázích a dosud nezískal ani žádné peníze od americké vesmírné agentury NASA. „Cílem našich inženýrů je navrhnout lehká, ale robustní vozidla, která pojedou dál a rychleji než lunární rovery, které na počátku 70. let přepravovaly po povrchu Měsíce astronauty mise Apollo,“ uvedly společnosti ve společném prohlášení minulý týden.

„Vysoká pohyblivost nám teprve skutečně Měsíc otevře," řekl k tomu pro agenturu AP Kirk Shireman, bývalý manažer NASA a nyní viceprezident Lockheed Martin pro průzkum našeho věčného souputníka.

Vozítka, které byla použita astronauty z letů Apollo 15, 16 a 17, se odvážila maximálně osm kilometrů od jejich přistávacích modulů. Už tehdy ovšem koncern General Motors na jejich vývoji zásadně participoval.

NASA již v loňském roce vypsala výzvu pro kreativní nápady nových lunárních vozidel. Cílem vesmírné agentury je vrátit americké astronauty na Měsíc do roku 2024. Termín stanovila předchozí vláda Donalda Trumpa a zatím nebyl nijak novým nájemníkem Bílého domu Joem Bidenem rozporován. Současná mise nese název bohyně Měsíce Artemis, a byla tak pojmenována po dvojčeti řeckého boha Apolona (anglicky Apolla).

Místo pro dva astronauty

Vozítka budou podle představitelů společnosti navržena pro přepravu dvou astronautů najednou. Krátké firemní video představuje velký otevřený rover, který uhání po měsíčním svahu ozářeném vzdálenými světlomety dalších měsíčních strojů. „Je to jen náš rychlý náhled, jak se díváme na tuto příležitost,“ řekl k představenému videu Jeff Ryder, viceprezident divize General Motors Defense.

Zdroj: Youtube

Díky samořiditelnému provozu mohou v případě potřeby, jak poznamenal Shireman, elektrická vozítka bezpečně udržet astronauty mimo nebezpečná místa, jakými jsou trvale zastíněné krátery na jižním měsíčním pólu. Led z těchto věčně temných míst by mohl být využit Měsíčňany k pití, pěstování rostlin i výrobě raketového paliva. Tato autonomie by také měla zlepšit efektivitu astronautů. „Ti by tak mohli například sbírat nerosty, zatímco by je vozítko sledovalo jako věrný pes,“ uvedl pro AP Shireman.

V projektu zahájeném před dvěma lety Toyotou, která vyvíjí elektrické lunární vozidlo pro Japonskou kosmickou agenturu, by kosmonauti byli uzavřeni v tlakové kabině roveru bez potřeby skafandru. Japonci svému vozidlu říkají Lunární křižník. Vozidlo GM a Lockheed Martin bude bez této kabiny, což znamená, že astronauti budou muset mít na sobě skafandr. Podle Shiremana je ale na Měsíci místo pro oba modely offroadů.

Kosmický program Artemis

Cílem programu je obnovení pilotovaných letů s lidskou posádkou na Měsíc. Odstartoval již v roce 2017 a na starosti ho má americká vesmírná agentura NASA ve spolupráci s několika soukromými partnery. Například se společností SpaceX. V současnosti je plánováno přistání na Měsíci v roce 2024, přičemž součástí posádky má být poprvé v historii i žena. Program je součástí dlouhodobější strategie NASA směřující k vyslání člověka na Mars. Celkový rozpočet programu je odhadován na 35 miliard amerických dolarů. (tři čtvrtě bilionu korun). Pojmenování mise odkazuje na řeckou bohyni Měsíce Artemis, sestru boha Apolona, anglicky Apolla.