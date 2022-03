Zemi zasáhl asteroid. Vědci si ho všimli jen dvě hodiny před dopadem

Když se v ohlašovaném termínu „nic nestalo“, kolovaly po internetu výklady hovořící o tom, že Mayové se nemýlili. To prý moderní lidstvo neznalé mayské kultury se spletlo v přepočtu údajů – a očekávaná doba změn má přijít až o deset let později. Právě v dnešní turbulentní době, skutečně o desetiletí později, si na tahle slova vzpomene i leckdo z těch, kteří je tehdy vnímali jen jako zajímavost. Promlouvají tedy poznatky středoamerických Mayů i k naší současnosti? Nebo jen do toho, co o nich víme, promítáme své aktuální zkušenosti a dojmy?

Přepočet byl v pořádku

Současné mezinárodní události opravdu nelze svést na špatný přepočet kalendářů, sdělila Deníku mayistka a religionistka Zuzana Marie Kostićová, která působí na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Tématem se podrobně zabývala už v minulosti; v roce 2011 dokonce vydala knihu nazvanou 2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha. Potvrzuje, že na prosinec 2012 připadl významný bod mayského kalendáře, který podle některých autorů mohl pro Maye znamenat zvýšené riziko zničení tohoto světa a stvoření nového. „Na druhou stranu: pesimističtí Mayové se obávali katastrof při každém ukončení velkého cyklu – a kdybychom se jimi měli skutečně řídit, obávali bychom se kataklyzmat každou chvíli,“ řekla.

Upozornila tak, že tohle „proroctví“ není důvod vnímat jako něco závažného. A to ani v případě, že bychom k roku 2012 přidali oněch deset let – k čemuž však není důvod. Vědeckou komunitou univerzálně přijímaným přepočtem je takzvaná Goodman-Martínez-Thompsonova korelace (GMT), mající jen minimum odpůrců. Má tři možné varianty, které se však liší v řádu dnů; ne o roky.

„V současnosti je přijímána GMT 3, podle níž by konec třináctého b'ak'tunu mayského kalendáře spadal na 23. prosince 2012. Druhou nejpravděpodobnější je GMT 1 (21. prosince),“ připomněla Kostićová. S tím, že právě té dala přednost populární kultura: toto datum bylo atraktivnější; připadalo na zimní slunovrat. „Korelace GMT má v současné chvíli jedinou konkurentku, korelaci BB – ta je však s vysokou pravděpodobností chybná,“ vysvětluje vědkyně. A ke dnešku v souvislosti se sledovaným mezníkem v mayském kalendáři pak výklad BB nesděluje nic: rozdíl mezi oběma korelacemi není 10, nýbrž 100 let.

Jen humbuk

Přímo o nesmyslném zneužití mayských proroctví a mayských kodexů hovoří Miloš Matula, který v Praze působí jako spisovatel, publicista, ale i badatel či duchovní učitel. „S přibližováním se roku 2012 západní bulvární média strašila lidi zánikem světa, ale Mayové o ničem takovém nehovoří,“ zdůraznil.

Připomněl, že i proto napsal knihu 2013 – Hvězdná brána k Novému věku, kde téma, jemuž se věnuje dlouhodobě, obšírně vysvětluje. Mimo jiné se zabývá kulturou Mayů – a právě jejich kalendářem.

Apokalyptické představy jako odraz doby



• Historie konceptu „konce světa 2012“ sahá hluboko do 70. let 20. století, ale v populární kultuře se téma setkalo s výraznou odezvou až od roku 2009. Důvod je nasnadě: ekonomická krize 2008. Podobným způsobem došlo k nárůstu „zeleného“ milenialismu v době, kdy se na přední stránky novin dostala ekologická krize, a k rozmachu konspiračních teorií v době celosvětové pandemie covid-19.



• Jde o symbolický způsob, jak zpracovat globální události, vůči nimž se jedinec cítí bezbranný a bezmocný (buď hledání viníka, jako v konspiracismu, nebo morbidní opájení se fantaziemi, jak svět zanikne a všichni budeme mít konečně pokoj). Zároveň ale už od ekonomické krize narůstá ve společnosti napětí, jehož jsou milenialismus a konspiracismus pouhými průvodními jevy. „Už v roce 2012 jsem o tomto napětí opatrně mluvila v závěru svého článku pro National Geographic (Rok 2012: Proč očekáváme událost, která se mnohokrát nepotvrdila? Proč věříme konci?). Už tehdy jsem se obávala, že by se mohlo realizovat v nějaké podobě násilí,“ připomíná religionistka a iberoamerikanistka Zuzana Marie Kostićová. S dodatkem, že v mezičase se situace mnohokrát zhoršila, prožili jsme dalších několik krizí (migrační, průlom ekologické krize do médií, covidovou pandemii) a společnost je natlakovaná silnými emocemi.



• Válka na Ukrajině, která má své prozaické politicko-vojenské příčiny a je jen vyústěním dlouhodobého vývoje (trvajícího nejméně od roku 2014), se může snadno stát hromosvodem, který do sebe svede veškerý strach, napětí a existenciální obavy, jimiž veřejnost žila v posledních patnácti letech. Nepřekvapí proto, že se v populární kultuře opět objevují mileniální motivy spojené s rusko-ukrajinským konfliktem.



• Existuje riziko, že nezůstane pouze u symbolické roviny. Může se stát, že veřejnost – buď ruská, nebo západní – napumpuje všechny svoje přestálé frustrace a napětí do nově vzniklého společného nepřítele a přinutí své lídry rozdmýchat otevřenou globální nukleární válku. Papiňáky veřejných mínění obou stran jsou natlakované natolik, že důsledky neřízeného výbuchu mohou být opravdu ničivé.



Zdroj: Zuzana Marie Kostićová