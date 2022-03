Před několika dny, konkrétně 11. března, dokončil teleskop „jemné fázování“, které představovalo jednu z nejkritičtějších částí procesu. Zajistilo, že optické funkce Webbu pracují tak, jak mají. Během testu tým vědců nenarazil na žádné problémy a zjistil, že vesmírný dalekohled skutečně může pozorovat světlo ze vzdálených objektů a transformovat ho do vědeckých přístrojů na palubě observatoře.

While the purpose of Webb’s latest image was to focus on a bright star and evaluate the alignment progress, Webb’s optics are so sensitive that galaxies and other stars can be seen in the background. Watch this video for an in-depth explanation of how the image was created! pic.twitter.com/tL2vJUeLKl