Zažijte to znovu!

Vraťte se s námi o 100 let zpátky. Dominantou oslav bude dobová slavnost včetně kulturních vystoupení, virtuální prohlídka míst, kde vznikla republika, lidé budou moci navštívit tehdejší obecnou školu a ochutnají prvorepublikovou gastronomii. Součástí programu bude i příjezd prezidenta T. G. Masaryka. Večer se část náměstí ponoří do národních barev a následně se za pomoci videomappingu odehraje magický příběh starý přesně 100 let. V 17:45 hod. bude vyhodnocení městské vycházkové hry Po stopách významných osobností roku 1918.