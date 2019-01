Český zahrádkářský svaz v Letohradě zve na podzimní výstavu pořádanou v prostorách zámku v Letohradě.

V pátek 14. září 2018 v 19.00 hod. se uskuteční slavnostní zahájení v arkádách zámku před vchodem do výstavních prostor. Výstava bude otevřena dále v sobotu 15.9.2018 od 9.00 do 18.00 hod a v neděli 16.9.2018 od 9.00 do 17.00 hod.

Výstavy se zúčastní i spolek včelařů se svými produkty. Během výstavy zajištěno občerstvení - káva, čaj, zákusky.