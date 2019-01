What is Mydy Rabycad? Tour

Palčivá otázka budící každého fanouška Mydy Rabycad ze sladkých snů je „Co je to Mydy Rabycad?"

Chceš to zjistit?

Chceš se podívat Columbově ženě do očí, nahlédnout Fantomasovi pod jeho masku? Zavítej do světa, kde nic není nemožné! Potvrď účast, doraž na koncert a dosáhni osvícení! Mydy Rabycad vyráží na klubové turné, kde dostaneš odpověď na svoje otázky!

…..

Kapela známá svým extravagantním vzezřením se těší na fanoušky se svou propracovanou strhující show. Po festivalovém létě s dvěma zastávkami v zahraničí objede celou Českou republiku se svým stále novým albem M.Y.D.Y., které jí přineslo nominace na Ceny Anděl a vítězství v Anketě Žebřík. Fanoušci se mohou těšit na moderní, chytlavý a přesto propracovaný elektronický pop a koncentrovanou energii, která na koncertech Mydy Rabycad tradičně panuje. Samozřejmostí je vizuální show plná světelných efektů, originálních kostýmů a dalších vychytávek! Vtáhnou vás do divokých radovánek a poté vyplivnou zmačkané jak nedělní periodika :).

Koncert se uskuteční ve Vonwillerově továrně v Žamberku 16. listopadu od 19 hodin.