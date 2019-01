Výstava železničních modelů a kolejišť

Společnost přátel železničního modelářství a železnice, z. s. a Orlické muzeum Choceň pořádá 11. roční Výstavy železničních modelů a kolejišť. Koná se v termínu 7. - 9. září v prostorách Orlického muzea a ZUŠ v Chocni.

Program: ukázky modelových kolejišť, železničních modelů, diorámat a historických exponátů, výstava fotografií - Jiří Kulhánek

Otevřeno:

Pátek 7. 9. od 9 do 17 hodin

Sobota 8. 9. od 9 do 17 hodin

Neděle 9. 9. od 9 do 16 hodin

V pátek od 14.30 do 17 hodin budou u zámku probíta soutěže pro děti v rámci Afrikafestu. V sobotu a v neděli bude v parku Sičova drobná železnice možnost svzezení dětí na vláčku v parku) a na nádvoří zámku prezentace modelu kamionů a stavební techniky RC Truckbanda.