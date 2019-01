Ústeckoorlický Klub kaktusářů až do pátečních 18 hodin vystavuje kaktusy a sukulenty. Výstava se koná už jednačtyřicátým rokem a tradičně se koná v předsálí ústeckého kulturního domu. „K prodeji nabízíme přebytky kaktusů a sukulentů různých druhů, a to za symbolické ceny,“ zvou zkušení kaktusáři, kteří příchozím slibují i pomoci radou. Otevřeno je od 8 do 18 hodin.