Všivák lázeňský

"Originální hra se zpěvy, kterou zkomplikuje švihák lázeňský…!“

Příběhy z lázeňského života…lázně!…procedury!…..manželka?….rehabilitace!…..opětovaná láska?…..neopětovaná láska?….

Divadelní spolek Post Scriptum je víc než divadelní soubor! A poprvé v Žamberku! Vždy zpracovává původní hmoty do tvaru, který umožňuje dostat diváka tam, kam potřebuje. (posadit hlouběji do židle, vyvolávat salvy smíchu, popřípadě navodit atmosféru, kdy by bylo slyšet spadnout špendlík…

Hru uvede Divišovo divadlo Žamberk.