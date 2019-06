VÍKEND DĚTEM

pátek 12. července 10:00 a 15:00 hodin – VĚTRNÁ POHÁDKA, Teátr Pavla Šmída

Podivín Větrovec cestuje po světě. Kam ho vítr zavane, tam o něm vypráví. Vypráví pohádku o dětech od větrného mlýna. Když jednou vítr ustane a dlouho bezvětří trvá, vydají se do světa, hledat krále větru. Průvodcem jim je kohout z korouhvičky a ten jim dá tuto hádanku: „Kdo je králem větru a kde přebývá? Kde se nejvzácnější, a nejmocnější vítr ukrývá?“ Jaká dobrodružství na cestě potkají? Najdou krále větru?

Komunikativní představení s písničkami a milým humorem.

sobota 13. července 15:00 hodin – RYTMY SBĚRNÉHO DVORA, David Andrš

Hrát se dá na všechno – hrajeme na sudy, hrnce, plechovky, tělo… Nalézáme muzikanta v sobě – forma interaktivní hudební výchovy.

neděle 14. července 15:00 hodin – VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ, Divadlo Věž

Bráškové Brumda s Čmeldou se probudí po dlouhém, zimním spánku a protože zrovna nemají co na práci, začnou společně vzpomínat, co všechno už společně prožili. Nejvíce ze všeho se ale mají do zpěvu a tak zpívají a zpívají! Když poprvé spatří diváky v publiku, snaží se zjistit, co je to za podivný druh hmyzu. Kromě Roháčka, Kvapníka, Čmelinky a loupežníka Čmelobuba, se v našem příběhu objeví také neviditelný brouk Bubeníček a neviditelná čmeláčí tanečnice Medovinka.

vstupné dobrovolné, zahrada Městského muzea