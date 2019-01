Veterán Cup 2018

Charitativní hokejbalová akce, jejíž výtěžek poputuje pro nákup lavic přizpůsobených pro děti se zrakovými vadami, mobilizační pomůcku pro chlapce s handicapem a další vybavení Základní školy speciální Neratov. Uskuteční se na hokejbalovém hřišti v Letohradě (Taušlova 867, Letohrad).

První zápas začíná v deset hodin dopoledne a vyhlášení výsledků je naplánováno na pátou hodinu odpolední. Současně s ním bude předán i šek s částkou věnovanou škole v Neratově.

Rozpis turnaje:

10:00 S.G. Letohrad vs. Olympia Hradec Králové

10:40 Letohrad Boys vs. SK Prachovice

11:20 SK Polička vs. S.G. Letohrad

12:00 SK Prachovice vs. Olympia Hradec Králové

12:40 Letohrad Boys vs. SK Polička

13:20 S.G. Letohrad vs. SK Prachovice

14:00 Olympia Hradec Králové vs. Letohrad Boys

14:40 SK Prachovice vs. SK Polička

15:20 Letohrad Boys vs. S.G. Letohrad

16:00 SK Polička vs. Olympia Hradec Králové

17:00 Vyhlášení výsledků.