06.10.2017, 19:30

DS Vicena Ústí nad Orlicí. Hra "V rytmu tanga" je hrou o touze žít, hrou o lásce a věrnosti až za hrob, ale i o nevěře a zklamání. Je to hra něžná i hořká, která vás strhne svým silným příběhem nebo mine vaši představu, se kterou jste na představení přišli, Tak to v životě chodí. A hra "V rytmu tanga" je hrou o životě. V režii Jana Štěpánského hrají: Hana Pauková, Jan Štěpánský, Bedřich Ducháček, Jaroslav Háněl. O autorce hry se Isabelle de Toledo se souboru nepodařilo sehnat příliš informací. „Víme jen to, že je narozena v roce 1958 a kromě hry "V rytmu tanga" napsala ještě další hru pro malé herecké obsazení "Až k zbláznění". Také tato hra řeší otázky současného života. Ukazuje, že lidé mohou být závislí nejen na drogách, alkoholu či hracích automatech, ale také na lásce. Obě hry z francouzštiny přeložil Jaromír Janeček. DS Vicena je jediným divadelním souborem v České republice (včetně profesionálních), který tuto hru uvedl.