Týden sportu 2018

19. ročník tradiční akce v České Třebové.

Pondělí 18.6.2018

Moderátoři: Jan Čenský, Mirek Konvalina, Lubomír Vašina

Dopolední sportovní program pro mateřské, základní a střední školy:

08:30 – 11:30 Sportovaní MŠ s DDM v mateřinkách (9.00 MŠ Vinohrady, 10.00 MŠ U stadionu, 11.00 MŠ Rybník)

09:00 – 10:30 Běh do vrchu, sjezdovka Peklák

09:30 – 10:30 RC ROSA Klub rosteme spolu (pro rodiče a děti od 18 měsíců, závody v lezení), RC ROSA ZŠ Ústecká

10:00 – 12:00 Vybíjená praktických škol, ZŠ Nádražní

10:30 – 11:30 Přetahovaná lanem, sjezdovka Peklák

10:30 – 11:30 Shyby na hrazdě, sjezdovka Peklák

Odpolední sportovní program pro rodiny s dětmi, dospělé, mládež, rodinné a sourozenecké týmy a kolektivy:

15:30 Volejbal 4+2, sportovní areál Rybník

15:30 Stolní tenis – turnaj dospělých, herna „Na Skále“

15:30 Petanque – dvojice, parkoviště pod sjezdovkou Peklák

Podvečerní a večerní sportovně, taneční, hudební zábavný program

16:45 Úvodní slovo – Jan Čenský a Mirek Konvalina

17:00 – 18:00 Carramba (country, Česká Třebová)

18:30 – 18:50 Vyhlášování nejlepších sportovců – večerem provází a program moderují Jan Čenský, Mirek Konvalina

18:40 – 19:40 XILT (country, Litomyšl)

19:40 ZUŠ (Lenka Slavíková), PASSION ORIENTALE (Svitavy, UO)

20:00 – 21:00 Poutníci (bluegrass/country, Česká Třebová, skupina slaví 45 let)

21:00 Poledance (fit studio, faynfit Ústí nad Orlicí)

21:20 – 22:45 Jakub Smolík (Praha, romantický zpěvák s hity „Až se ti jednou bude zdát“ nebo „Jen blázen žárlí“)

Úterý 19.6.2018

Den s firmou DK STYL Moderátoři: Jan Čenský, Mirek Konvalina Dopolední sportovní program pro mateřské, základní a střední školy:

08:00 – 11:30 Sportování Mateřských Škol s DDM v mateřinkách (8:30 MŠ U Koupaliště, 9:30 MŠ Habrmanova, 10:30 MŠ Semanín, MŠ Třebovice)

08:00 – 16:00 Tenis (volné hraní ), kurty „Za Vodou“

08:30 – 10:30 RC ROSA – Klub rodičů s miminky, RC ROSA, ZŠ Ústecká

09:00 – 12:00 Atletický víceboj (6. – 9. třídy), areál Gymnázia

09:00 – 12:00 Vybíjená (3. – 5. třídy), tělocvičny a sportoviště ZŠ

Odpolední sportovní program pro rodiny s dětmi, dospělé, mládež, rodinné a sourozenecké týmy a kolektivy:

15:30 Volejbalový debl (smíšené, rodinné, sourozenecké), sportovní areál Rybník

15:30 Fotbal (otevřený turnaj dospělých), stadion Pod Jelenicí

15:30 Stolní tenis – základní školy, herna „Na Skále“

18:00 Shyby na hrazdě (otevřené soutěže pro příchozí), Staré náměstí

Podvečerní a večerní sportovně, taneční, hudební zábavný program

16:45 Úvodní slovo – Jan Čenský a Mirek Konvalina

17:00 – 18:00 AHASVEŘI (country, Česká Třebová)

18:00 – 18:40 Vyhlášování nejlepších sportovců – večerem provází a program moderují Jan Čenský, Mirek Konvalina

18:40 – 19:40 Rozladěnci (country, Česká Třebová)

19:40 ZUŠ (Lenka Slavíková), KARATEKA (karate a kobudo, Česká Třebová)

20:00 – 21:00 Slávek Janoušek + Luboš Vondrák (Brno, žijící legenda pro citlivé duše a jeho nezapometulné „Kdo to zavinil„)

21:00 – 21:20 Valhalla Gym (funkční trénink, Česká Třebová a ÚO), TŠ (Locos)

21:20 – 22:30 KEKS (Benešovská kapela,jejíž hit „Víš“ zlidověl)

Středa 20.6.2018

Den s rádiem BLANÍK a s OFTEXEM oční klinikou

Moderátoři: Vláďa Slezák, Mirek Konvalina, Petr Jančařík

Dopolední sportovní program pro mateřské, základní a střední školy:

09:00 – 12:00 Běh družstev (o nejrychlejší školu), park Javorka

10:30 Vyhlášení výsledků Mateřských Škol, park Javorka

Odpolední sportovní program pro rodiny s dětmi, dospělé, mládež, rodinné a sourozenecké týmy a kolektivy:

15:30 Nohejbal (dospělí, mládež), sportovní areál Rybník

15:30 Lezení na horolezecké stěně (pro příchozí), areál Gymnázia

15:30 Hokejbal (turnaj do 15 let, turnaj nad 15 let, družstva 3+1), areál v Benátkách

15:30 Streetball (otevřený turnaj pro příchozí všech kategorií), areál Gymnázia

18:00 – 19:00 RC ROSA (Tanec Tribal – Amapola tribe), centrum RC ROSA, ZŠ Ústecká

Podvečerní a večerní sportovně, taneční, hudební zábavný program

16:45 Úvodní slovo – Mirek Konvalina, Vláďa Slezák, Petr Jančařík

17:00 – 18:00 ReGen (rock, Lanškroun)

18:00 – 18:30 Vyhlašování nejlepších sportovců – večerem provází a program moderují Vladimír Slezák, Mirek Konvalina, Petr Jančařík

18:30 – 19:30 Michaela Mervartová, Dominika Nejedlá, Markéta Kadetová (mladé nadějné zpěvačky z Liberce, Žďáru n.S. a Pardubic)

19:30 ZUŠ (Lenka Slavíková), TŠ (Roses, Foxes, Tigers)

19:50 – 21:00 JOSEF IX. & MINA (Kolín, pop/rock zpěvák s hity Smíření a Blanické přání a novým singlem „Hlídej lásku svou“)

21:00 TŠ ( Besta Chrudim), TŠ (Butterflies, Flowers)

21:20 – 22:40 HELENA VONDRÁČKOVÁ (Praha, legenda mezi českými zpěvačkami a její „Dlouhá noc„)

Čtvrtek 21.6.2018

Den s firmou CZ LOKO, a.s.

Moderátoři: Jan Čenský, Petr Jančařík, Mirek Konvalina

Dopolední sportovní program pro mateřské, základní a střední školy:

09:00 – 12:00 Florbal ZŠ (8. – 9. tř. 7.tř., 6.tř.), sportoviště ZŠ

09:00 – 12:00 Vybíjená (dívky 6. – 7. třída), sportovní areál Rybník

09:00 – 12:00 Ringo (dívky 8. – 9. třída), sportovní areál Rybník

09:00 – 12:00 Atletický víceboj (chlapci, dívky 1. – 5. třídy), areál Gymnázia

09:00 – 12:00 Smíšený volejbal trojic (6. – 7, a 8. – 9. třída), sportovní areál Rybník

Odpolední sportovní program pro rodiny s dětmi, dospělé, mládež, rodinné a sourozenecké týmy a kolektivy:

13:00 – 17:00 Kuželky (soutěž jednotlivců do plných), kuželna u ND

15:30 Volejbal – debl (muži, ženy, chlapci, dívky ), sportovní areál Rybník

16:00 Zumba (cvičení pro příchozí), Staré náměstí

17:30 – 18:30 RC ROSA (cvičení pro těhotné s předporodní přípravou), RC ROSA na ZŠ Ústecká

18:30 – 19:30 PORT DE BRASE (nová cvičební aktivita), ZŠ Nádražní

Podvečerní a večerní sportovně, taneční, hudební zábavný program

16:45 Úvodní slovo – Jan Čenský, Mirek Konvalina, Petr Jančařík

17:00 – 18:00 VOKNO (Choceň, mladá punk/rocková kapela)

18:00 – 18:40 Vyhlašování nejlepších sportovců – večerem provází a program moderují Jan Čenský, Petr Jančařík, Mirek Konvalina

18:40 – 19:40 WxP (mladá kapela z Litomyšle)

19:40 ZUŠ (Lenka Slavíková), JUDO (Česká Třebová)

20:00 – 21:00 VLADIVOJNA LA CHIA & 4Trio (Ostrava, mladá nadějná zpěvačka,textařka, producentka a výtvarnice)

21:00 TŠ (Jokers, Angels, SpiDi)

21:20 – 22:50 MIRAI (Frýdek-Místek, objev roku 2017 a Český slavík za píseň „Když nemůžeš tak přidej víc„)

Pátek 22.6.2018

Den s PIRELLEM

Moderátoři: Jan Čenský, Petr Jančařík, Mirek Konvalina

Dopolední sportovní program pro mateřské, základní a střední školy:

09:00 – 11:30 Plavání (závody jednotlivců po ročnících), KPB

09:00 – 12:00 Fotbal pro Základní školy (turnaje po ročnících), stadion Pod Jelenicí

09:00 – 16:00 Kuželky (soutěž jednotlivců do plných), kuželna u ND

Odpolední sportovní program pro rodiny s dětmi, dospělé, mládež, rodinné a sourozenecké týmy a kolektivy:

15:30 Šachy (turnaj v bleskovém, šachu, ukázky partií), Staré náměstí – pod podloubím

17:25 Závod o Železného kohouta „adrenalinový závod čtyřčlenných družstev“ start – Peklák, cíl – Staré náměstí

disciplíny: běh, cyklistika,plavání, lodě, tajná disciplína (Peklák, KPB, nádrž Rybník, cíl – Staré náměstí)

Podvečerní a večerní sportovně, taneční, hudební zábavný program

15:40 – 16:40 375 m. n. m. (Česká Třebová, mladá skupina gymnazistů)

16:40 Háčko (Moravská Třebová), TŠ (Přípravka MINI, BABY)

16:45 Úvodní slovo – Jan Čenský, Mirek Konvalina, Petr Jančařík

17:00 – 18:00 STOPANGIN (rock, Česká Třebová)

18:00 – 18:30 Doběh závodníků „O železného kohouta“, diskotéka (DJ Kofola)

18:30 – 19:20 Vyhlašování nejlepších sportovců – večerem provází a program moderují Jan Čenský, Mirek Konvalina

19:20 – 20:30 MICHAL ŠINDELÁŘ (Plzeň,bývalý bubeník Katapultu s hitem „Hořely, padaly hvězdy“)

20:30 TŠ (Honeys, Candies, Bandidos)

20:50 – 22:00 POLETÍME ? (Brno, kapela na které se rozhýbeme)

21:40 – 22:00 Nareen, TŠ (Gold crew, ženy)

22:20 – 23:40 JANEK LEDECKÝ (charizmatický zpěvák s hity např. „Pěkná, pěkná, pěkná“, „Na ptáky jsme krátký„)