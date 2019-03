Tom C Walker Band (UK)

Tom Walker se narodil v roce 1995 v Birminghamu ve Velké Británii. Od raného věku hrál na kytaru, od 12 let pakl po celé Anglii v různých sestavách s mnohem staršími hudebníky. Studoval hudbu u legendárního producenta Richarda Digby Smithe (kultovní label Island Records.)

Richard byl první, kdo objevil Tomovu přirozenou muzikálnost a zaznamenal ji na první demosnímky. V roce 2014 Tom odcestoval na rok do Austinu v Texasu, kde se odehrává řada důležitých hudebních přehlídek. Hrával s místními bluesmany a hudebně se definitivně otrkal…

Více než sedm let působil jako lídr především bluesového Tom Walker Tria, které odehrálo stovky koncertů v nejprestižnějších hudebních místech Velké Británie včetně Jazz Clubu Ronnie Scott v londýnském Sohu, 100 klubu London, Borderline Londýn, Eailing Blues Clubu, Birmingham Town Hall a Birmingham Symphony Hall. V triu se sešel s věkově staršími hráči, kteří psali historii britské pop music – viz působení v sestavách The Moody Blues, Manfred Man, The Blues Band a The Move.

Debutové EP tria získalo vynikající recenze v bluesových časopisech včetně měsíčníku Blues in Britain a rozhlasového pořadu Paul Jones Blues Show (BBC Radio 2). V roce 2017 Tomovo další EP „Into Space“ zabodovalo v Top 20 celosvětových žebříčků IBBA Blues, prodaly se tisíce kopií po celém světě. Následovalo velké britské turné "The Into Space UK Tour" a předskakování před Mungem Gerrym na legendárním festivalu Ealing Blues.

Po turné si trio ještě zahrálo na finálním koncertu Mezinárodního kytarového festivalu v Liverpoolu a pak jej Tom rozpustil. Od léta 2018 píše Tom C Walker novou hudební kapitolu své hudební dráhy, společně se svou novou čtyřčlennou kapelou „Tom C Walker Band“, zaměřenou kromě blues i na funk a soul.

Koncert se v klubu Modrý trpaslík koná ve středu 13. března od 20.00 hodin.