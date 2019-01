Tkané záložky do knih, kalendáře, znaky a obrázky, to je název nové výstavy, která se v sobotu v 15 hodin otevře v Orlickém muzeu v Chocni. Muzeum výstavu připravilo ve spolupráci s Herbertem Köglerem, který vzácné historické kousky sbírá už přes půl století a je zapsaný v České knize rekordů. Sám autor se slavnostní vernisáže zúčastní a okoření ji svou komentovanou prohlídkou. Výstava bude otevřená do 30. prosince.