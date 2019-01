Přímo u silnice I/35 z Vysokého Mýta na Litomyšl stojí u silnice BBQ Motorest. Je klasickým americkým motorestem, který na Orlickoústecku i široko daleko v okolí nemá obdoby. Nabízí steaky, burgery, snídaňová i polední menu a kdo se tu chce najíst, měl by si místo zarezervovat předem.

Otevírací doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 22 hodin, v pátek od 7 do 23 hodin, v sobotu od 11 do 23 hodin a v neděli od 11 do 22 hodin. Více na webu www.bbq-smokehouse.cz.