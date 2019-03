Výstava o dějinách tibetského národa a životě dnešních Tibeťanů. V Hernychově vile jsem pro Vás připravili výstavu TIBET, kterou otevíráme 7. března. Až do 9. června se tak můžete seznámit s životem dnešních Tibeťanů i s dějinami tohoto pozoruhodného národa. Výstava vznikla ve spolupráci s neziskovou organizací Most pro Tibet a mimo jiné připomíná 60. výročí od Tibetského národního povstání. Tentokrát neproběhne vernisáž, za to ve středu 10. dubna uspořádáme akci s názvem Den pro Tibet, během které si návštěvníci pochutnají na tradičním tibetském jídle,vytvoří mandalu z písku, vyrobí si modlitební praporky, nebo si vyzkouší hru na tibetské mísy. Těšíme se na Vás!