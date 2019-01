TFA - Železný hasič

TFA - Jedna se o silovou soutěž v jedné z disciplín hasičského sportu. Přihlásit se může každý, kdo se nebojí sáhnout na dno svých sil při zdolávání překážek, simulující ostrý zásah hasičů.

Silová soutěž v prostorech sokolovny! Celá soutěž bude pod střechou!!

Kategorie: muži A do 34 let včetně, muži B nad 35let – ženy, bez rozdílu věku – dorost, dorostenky (od 15 let)

Pozor, jednotlivé kategorie budou spuštěny při minimálním počtu tří závodníků!!!

Místo konání: Sokolovna Horní Čermná

Startovné 50,-

Pravidla soutěže:

Soutěžící zdolává předem stanovené úkoly v daném pořadí předepsaným způsobem a co nejrychleji v hasičské výstroji (lze po domluvě zapůjčit)

Program: 13:00 – 14:00 Prezentace; 13:45 prohlídka trati

Nástup 14:00 - Start soutěže (pořadí dle přihlášení)

Kontakt:

Marek Jan, tel: 605 577 836, e-mail: Jmarek242@seznam.cz

- Rezervace startovního pořadí do 5.12.2018 !!! Možnost i na místě! (prosíme raději rezervovat dopředu abychom věděli přibližný počet závodníků! ). !!Omezeny počet závodníků!!



- Občerstvení po celé závody zajištěno!!

- Po ukončení závodů, vás srdečně zveme od 20:00 na !!Mikulášskou zábavu!!