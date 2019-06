Svatojánský bál - Benefiční večer pod hvězdami

Vážení,

rádi bychom Vás pozvali na první ročník benefičního plesu Svatojánský bál, který je pořádaný Živou Chocní a uskuteční se dne 22. 6. 2019 od 18:00 hod. na ostrově v Chocni (u kina Máj). Tento bál se bude konat netradičně v létě a pod širým nebem. Plníme tím nejen naše sliby o oživení Chocně zajímavými kulturními akcemi, ale zároveň tím pomáháme dobré věci – pořízení nového automobilu pro Senior dopravu v Chocni.

Co je to senior doprava?

Projekt Senior doprava v Chocni funguje od roku 2017. Tato služba je seniory hojně využívána např. při cestě k doktorovi, na nákup nebo na vlak. Ne každý senior má v blízkosti svoji rodinu, která by mu mohla s dopravou pomoci a projekt tedy působí i jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení.

Jak chceme pomoct

Tentokrát bychom chtěli pomoci našim seniorům získat finance na nové auto pro Senior dopravu. Cena auta je přibližně 450 000 Kč. Rádi bychom s vaší pomocí vybrali co možná nejvíce peněz. Tento příspěvek bude zaslán na město a bude tak součástí finančních prostředků na zakoupení tohoto automobilu.

Proč to město nemůže zaplatit celé?

V současnosti je v provozu vůz poskytnutý Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí. Ten však není v dobrém stavu a musí být často opravován. V rozpočtu jak ČČK, tak města Chocně není na pořízení nového auta dostatek peněz. Proto jsme se rozhodli pomoci a podpořit nákup nového automobilu formou uspořádání benefiční akce.

Program bálu je nabitý

Celý večer bude hrát mladá výborná kapela Machos Burritos z Litomyšle. Těšit se můžete na hity 70. let i moderní pop, stejně tak i rokec, R&B, ale dojde i na klasiku jako je polka a valčík. Vystoupí známá burlesque tanečnice Yazz, uspořádáme aukci uměleckých předmětů.

Jak mohu přispět

Zakoupením vstupenky

Svatojánský bál 250 Kč v předprodeji nebo za 300 Kč na místě.

(k zakoupení v Káva krámu nebo přes email: bal@zivachocen.cz)

Na místě budete mít možnost přispět v hotovosti

Zřídíme zde místo - sběrný box, kam budete moci vložit finanční příspěvek v hotovosti.

Aukce

Hlavním hřebem programu bude aukce (například umělecké předměty nebo vyhlídkový let nad Chocní).

Bezhotovostní příspěvek na transparentní účet

Příspěvky budete moci na účet zasílat do 15. 7. 2019. Pak tyto prostředky převedeme na město.

Číslo účtu: 2601637911 / 2010

Transparentní účet:

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2601637911

Celá částka z ceny vstupenky, jde na pořízení nového automobilu pro Senior dopravu v Chocni.

Program:

18:00 Začátek bálu

18:15 Machos Burritos (po celý večer)

18:45 Oficiální zahájení

20:00 Taneční vystoupení Yazz

21:00 Taneční vystoupení Yazz

22.00 Taneční vystoupení Yazz

22:05 Benefiční aukce

23:00 Předpokládaný konec

Kontaktní osoba: Bára Martínková, 733 197 498, bal@zivachocen.cz, www.svatojanskybal.cz