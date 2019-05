DRUHÁ STROJNÍ OUSTECKÁ SOBOTA JE TADY! Na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí proběhne v sobotu 25. května druhý ročník festivalu historické techniky. Pozvání přijali nejen sběratelé spalovacích a elektrických lokomobil a jimi poháněných strojů, ale i majitelé historických traktorů! Pro děti připravilo Městské muzeum v Ústí nad Orlicí doprovodný program plný her a soutěží. Na své si přijdou i soutěživí dospělí, kteří budou například odhadovat počet otáček motorů. Jedna speciální cena je připravena i pro návštěvníka, který přijede z největší dálky. Takže ať už jste z kteréhokoliv konce republiky určitě dorazte poslední květnovou sobotu do Ústí nad Orlicí! PROGRAM: 9:30 hod. Zahájení festivalu a představení funkce motorových lokomobil 10:30 hod. Představení traktorů a jejich okružní jízda po Mírovém náměstí. 11:15 hod. To nejlepší! Představení těch nejzajímavějších strojů. 12:30 hod. Představení funkce elektrických lokomobil jimi poháněných hospodářských strojů. 13:15 hod. Představení funkce motorových lokomobil a jimi poháněných hospodářských strojů. 14:15 hod. Návštěvnické soutěže 15:00 hod. Představení traktorů a jejich okružní jízda po Mírovém náměstí. 16:00 hod. Závěrečné rotování zúčastněných motorů a traktorů.