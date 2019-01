Komedie o různých podobách lásky, která je považována za divadelní obdobu filmu Láska nebeská, v podání profesionálního souboru Divadla Šumperk. – Sex na vlnách je komedie neuvěřitelně plodného kanadského dramatika Norma Fostera. Doposud napsal přes padesát divadelních her a ještě hodlá pokračovat. Občas si odskočí a napíše román nebo zahraje divadlo, protože je mimo jiné také výborný herec.

Málokdy se stane, aby měl žijící autor festival, kde se hrají jenom jeho hry. Shakespeare třeba, budiž, tomu se to povedlo. Ale Norm Foster ho má od loňského roku také. Premiéry jeho her jdou jenom v Kanadě ročně do desítek, takže vlastně není divu, že vznikl Foster Festival. Sám autor ke svému úspěchu skromně podotýká, že jeho příčinu vidí v obyčejnosti svých her (ve skutečnosti jsou velmi vtipné). V tom, že nepřichází s žádným převratným, patetickým, dějinným poselstvím, ale píše o všedních problémech běžných lidí. Zájmu českých divadel kupodivu zatím unikal. Jeho kvality mohou naši diváci ocenit až v letošním roce hrou, která patří v řadě Fosterových her k těm nejhranějším. – Vstupné 150,- Kč, předprodej vstupenek u paní Kubešové v obchodě Dětský textil, tel.: 732 202 193.