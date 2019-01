Salomon Atomic Family Cup

Amatérský rodinný závod v obřím slalomu pro kombinované týmy složené ze členů rodiny.

Kdo chce soutěžit, má jediný velký úkol, a to sehnat si parťáka z členů rodiny. V týmu musí být vždy dospělý a dítě do dovršení 15 let. Ať už zvolíte tým složený z táty se synem, dědy s vnukem, či sourozenců, kdy staršímu je více jak 18 let, užijete si spoustu zábavy a podpoříte rodinného soutěžního ducha.

O závodu: Celý pohár se skládá z pěti závodů, ze kterých vždy postoupí první tři dvojice vítězných týmů soutěžní kategorie. Opakovaná účast postupujících týmů v následujících kolech je vítána. Velké finále závodů se pojede v den 5. kola. Velkým lákadlem je hlavní výhra v podobě dvou párů lyží Salomon/ Atomic.

Kde: na sjezdovce Kamila

Pro koho je závod určen:

závodníci bez aktivního FIS kódu

děti od deseti let do čtrnácti let (tj. 14, 99 roku)

děti mladší 10 let se také mohou účastnit

* U mladších závodníků 10 let proběhne vyhlášení v den závodu a nepostupují do finále. Výjimkou může být udělení Divoké karty, která slouží jako pozvánka do Velkého finále.

Start závodu a registrace:

registrace: 9.30 - 10.00 na startu závodu

start závodu:10.00

Cena startovného:

200 Kč/ tým

záloha za dres 200 Kč