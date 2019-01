Rudoltická pouť

Program v areálu TJ Sokol Rudoltice a střed obce.

Pátek 8. 6.

20.30 No Name

21.30 DJ Lukáš Mercl - after párty s Rádiem Černá hora

Sobota 9. 6.

13. - 18-00 dětské soutěže, airbrush tetování, malování na obličej

14.00 TS Juicy (taneční přehlídka Lanškroun)

15.00 Show na skákacích botách

16.00 Taneční hrátky s Honzou Onderem (ČT Déčko)

17.00 ARTrosa (mužoreti Hořice)

18.30 S.U.E. Svitavy ukulele ensemble (koncert)

20.00 Pouťová zábava se skupinou Kreyn (rock, pop, Konice)

21.30 UV & Light Show

Neděle 10. 6.

13.00 TJ Sokol Rudoltice A vs. TJ Spartak Brandýs nad Orlicí

16.00 TJ Sokol Rudoltice B vs. Fotbal Žichlínek B