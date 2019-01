Rozhledna Mariánka u Horní Čermné

Celoročně otevřená je dřevěná rozhledna s ocelovými prvky a schodištěm u Horní Čermné na Lanškrounsku, která nese jméno Mariánka podle nedaleké Mariánské hory. Měří 23 metrů a nahoru vede 90 schodů.

První snahy vybudovat na Mariánské hoře u Horní Čermné turistickou rozhlednu spadají zhruba do roku 2007, kdy tento záměr iniciovali zástupci Sdružení obcí Lanškrounska. Původní představou bylo dle projektu Ing. Antonína Olšiny postavit v areálu poutního místa cca 35m vysokou železnou rozhlednu za zhruba šest až sedm milionů korun, která by sloužila zároveň jako „obří hrací xylofon“. Po neúspěšné žádosti o evropské dotace byl projekt přehodnocen a obcí Horní Čermná navržena levnější varianta cca 15-20m vysoké dřevěné věže, jejíž podoba by vycházela z již existujících rozhleden v mikroregionu Toulovcovy Maštale. Bylo změněno i umístění věže (o cca 400m dále od poutního místa na Mariánské hoře). Zároveň došlo k zahrnutí výstavby rozhledny pod ambicióznější projekt „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis", který navrhnul vybudování dalších vyhlídkových věží kolem české i polské strany hranice, a to o celkových nákladech cca 45 mil. Kč.

Poté, co byl zmiňovaný projekt schválen, byla v květnu 2014 stavba rozhledny (a nedalekého přístřešku pro turisty) zahájena, a to podle projektu Ing. Nováka z Proseče u Skutče (autor návrhů rozhleden v mikroregionu Toulovcovy Maštale). Celkové náklady dosáhly 3,5 mil. Kč, z toho 85% pokryla evropská dotace, 5% představovaly prostředky ze státního rozpočtu a zbytek uhradila obec Horní Čermná. Realizace se chopila havířovská společnost NBS Invest s.r.o.

Rozhledna Mariánka (název získala podle nedaleké Mariánské hory) byla slavnostně otevřena 6. září 2014 u příležitosti pochodu „Po evropském rozvodí“ (místem prochází rozvodí mezi Černým a Severním mořem).

O rok později získala rozhledna první místo v soutěži Stavba roku v Pardubickém kraji v kategorii Cena veřejnosti (z třiadvaceti přihlášených staveb si odnesla vítězství s 3 012 hlasy, na druhém místě skončilo Zámecké návrší v Litomyšli (2 537 hlasů), na místě třetím revitalizace historické budovy regionálního muzea v Litomyšli (1 717 hlasů)). Soutěž (již 7. ročník) vyhlásil Pardubický KÚ ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

