Ve středu 27. června od 16.00 do 00.00 se v Amfiteátru M-klubu ve Vysokém Mýtě koná tradiční studentský festival RANDÁLFEST. Vystoupí na něm kapely PERUTĚ, JAKUB DĚKAN & BAND, Projekt II a Projekt III, Four in Van a Cheers 'n' Box. Festival pořádá VOŠ a SŠS Vysoké Mýto ve spolupráci s Vysokomýtskou kulturní.

HARMONOGRAM:

16.00 - 17.00 Projekt II

17.30 - 18.30 Four in Van

19.00 - 20.00 Perutě

20.30 - 21.30 Jakub Děkan & W.A.F.

22.00 - 23.00 Cheers 'n' Box