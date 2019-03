Šest vagónů, čtyři kinosály, osm interaktivních místností a skutečný příběh o drogové závislosti... To všechno v sobě ukrývá unikátní interaktivní protidrogový vlak, který v pondělí 11. března zastaví v České Třebové. „Cílem je efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám,“ informovali organizátoři. Jak stojí na webu města, program pro základní školy proběhne od 8.00 do 14.20 hodin, pro veřejnost pak od 15.30 do 18.00 hodin.