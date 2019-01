Preventivní vlak 2017

Prvním vagónem je speciální kinovůz určený k projekci letos zcela nového filmu. Hraný dokument s názvem To nedáš! seznamuje veřejnost se základními pravidly bezpečnosti na železnici a v jejím okolí, informuje o rizikovém chování a upozorňuje na jeho možné fatální důsledky. Snímek je velmi emotivní a působivý, protože jednotlivé příběhy vycházejí z reálných mimořádných událostí na železnici. Motivací k vytvoření filmu To nedáš! byly především šokující statistiky železničních nehod. Ve druhém konferenčním vozu návštěvníci diskutují s odborníky, kteří se nehodami na železnici zabývají. Setkají se s vyšetřovateli Správy železniční dopravní cesty a Policie ČR. Vůz je vybaven moderní technikou, a tak nezůstane jenom u pouhých slov. Na třetím stanovišti čeká na studenty hasičský vůz a hasiči SŽDC, kteří předvedou ukázky své práce. Nebude se jen mluvit o teorii, ale žáci a studenti si první pomoc vyzkouší. Čeká je věrohodná simulace záchrany lidského života. Účastníkům se budou věnovat drážní hasiči, kteří mají mnohaleté zkušenosti se zásahy při železničních nehodách. Projekce se konají na uvedených nádražích vždy od 8:15 do 14:15 hod. Délka cyklu pro jednu skupinu je přibližně 110 – 120 minut. Studenti a žáci do Preventivního vlaku přicházejí po předchozím objednání. Vstup je zdarma, veškeré náklady na tuto preventivní akci nesou organizátoři projektu.