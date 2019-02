Ve Vysokém Mýtě zahrají POUTNÍCI. Koncert této české bluegrassové kapely se koná ve středu 20. února v 19.30 v Šemberově divadle. Poutníci začnou v roce 2019 už svou 49. sezonu. Za tu dlouhou dobu se v kapele vystřídala řada muzikantů z nichž někteří patřili a patří mezi to nejlepší co český bluegrass mohl a může nabídnout, Robert Křesťan, Luboš Malina, Svaťa Kotas nebo Jan Máca. Současná sestava hraje ve stejném obsazení již 10 let. Na banjo a dobro je to Peter Mečiar, na mandolínu Jan Máca, kytarista a zpěvák je Jakub Bílý a moje maličkost se jmenuje Jiří Pola – Karas, kontrabasista a kapelník.

Kapela vydala za dobu svojí činnosti 15 CD nebo LP, poslední nosič produkoval Supraphon v roce 2017 a sice dvoj CD s názvem Zlatá éra. V roce 2019 se skupina bude snažit opět odehrát co nejvíce vystoupení jak v Česku tak i na Slovensku. Dále budou pokračovat přípravy na další, již šestnáctý, nosič a možná začne i jeho natáčení.

Některé novinky, chystané na toto CD, ale hlavně poutnické hity jako jsou písně Panenka, Pojďme se napít či Hotel Hillary zazní na koncertu skupiny v Šemberově divadle.

Vstupenky v prodeji v IC ve Vysokém Mýtě, Litomyšli, Poličce a ONLINE. Vstupné 190 Kč / 200 Kč / 220 Kč.