Posezení s knížkami - tentokrát spisovatele Roberta Fulghuma

Pořad Lenky Svobodové se koná v Městské knihovny v Chocni, povídání je spojené s předčítáním z knih amerického spisovatele Roberta Fulghuma, autora fenomenální knihy Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.

O svém spisovatelství říká: “Nechtěl jsem být spisovatelem. Je to něco, co přišlo po tom, co mi bylo 50 let. A já jsem vždy měl život, jaký jsem chtěl, manželku, jakou jsem chtěl, a v tomto věku jsem měl docela jasno o tom, co je důležité. Úspěch mého psaní přišel, jako když najednou objevíte bohatého strýčka, který vám nechá vlak plný kladiv. Myslím kolik kladiv můžete použít? Je to čokoládový sirup. Je to něco navíc.”