stupujeme do druhé poloviny 20. století a podíváme se na jeden z nejpopulárnějších směrů této doby, na britsko-americký pop-art. Přednášející Mgr. et Mgr. Jitka Kuběnková.

Přednáška se koná v Malé scéně v Ústí nad Orlicí v úterý 12. února od 18.00 hodin.

Vstupné 50 Kč / studenti a důchodci 40 Kč

Umění 20.století aneb šelma na ulici (Od fauvismu po street art). Letos jsme se rozhodly necestovat časem až tak daleko, ale zůstat ve 20. století, které je po stránce umělecké velmi zajímavé. Je pro něj typické rychlé střídání směrů a také to, že se promítly např. jen do malířství nebo do jiného jeho druhu. Také řada umělců vyzkoušela více poloh své umělecké tvorby.