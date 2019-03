Orlické muzeum v Chocni v sobotu otevírá výstavu Poklady z půdy. Retro výstava potrvá až do 31. března. "Přijďte si zavzpomínat nad předměty, které měla doma většina z nás (a to ještě donedávna). Na výstavě vás čeká náhled do minulosti, konkrétně do druhé poloviny 20. století," lákají na výstavu muzejníci.

Otevřeno je denně od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. Vstupné dle ceníku muzea.