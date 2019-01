Sbor pro záchranu hradu Lanšperka zve na turistický pochod Podorlické putování.

Start je od 7.00 do 10.00 hodin v Chaplin Restaurantu v ÚO.



Trasy

50 km: Ústí n.O. – Zhořský kopec – Sloupnice – Brandýs n. O. – Ústí n.O.

35 km: Ústí n.O. – Zhořský kopec – Sloupnice – Řetůvka – Ústí n.O.

25 km: Ústí n.O. – Zhořský kopec – Vyvažadla – Mandl – Ústí n.O.

15 km: Ústí n.O. – Andrlův chlum – Presy – Kozlovec – Ústí n.O.

8 km: Ústí n.O. – Andrlův chlum – Ústí n.O.

+ hvězdicová - odkudkoliv do Ústí a zpět

Tradiční perníčky, účastenské listy, krásná příroda a pohodová atmosféra. Nové turistické vizitky!