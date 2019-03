Paul Batto Jr.

Ač je znám především jako jazz-bluesový zpěvák / skladatel / kytarista, začal Paul Batto svou hudební cestu zpíváním gospelu. Když v roce 1987 odešel z rodného Slovinska, usadil se ve Švýcarsku a deset let zpíval s americkou gospelovou skupinou ABC (A Better Country). Paul říká: "...To pro mne byla nejpodstatnějši zkušenost s hudbou. Od samého začátku jsem byl vychovávan k postoji, že píseň musí mít ducha, musí inspirovat - nejen povrchní zábava, ale něco co mluví do duše. Tento postoj zůstal se mnou dodnes bez ohledu na styl hudby ... Buď za dooprovodu klavíristy Ondry Kříže nebo sólově vystupuje se sbírkou tradiční nadčasové klasiky – především blues, ale i gospelu a spirituálu. Paul Batto od roku 2009 odehrál více jak 850 koncertů ve 24 zemích světa.

Koncert se v klubu Modrý trpaslík v České Třebové koná v pátek 22. března od 20.00 hodin.