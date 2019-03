Po roce a půl se Partička vrací do Ústí nad Orlicí

Vysoká škola improvizace! Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer, Michal Novotný, Jakub Kohák, Marian Čurko...a nebo taky nějaký zajímavý host...to je nová sestava Partičky! Vše je improvizace!

Partička míří z televizních obrazovek rovnou za Vámi. Geňa je ve formě a hádá ještě lépe než kdy předním! A je to taky hlavně o Vás! Bez pomoci publika by to prostě nebyla Partička! U toho nemůžete chybět!!! Předprodej v síti Ticketstream.