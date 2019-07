Silné paže, ostré lokty, rychlost, mrštnost, dobrý dech a hlavně smysl pro humor a zdravou soutěživost musíte mít, jestli se chcete zúčasnit legendární hry „Na Roha“ Parohy 2019. Na koupališti v Kostelci nad Orlicí už mají vodu po okraj a netrpělivě vyhlíží odvážné hráče. Budete mezi nimi i vy? Hra „Na Roha“ má v Kostelci nad Orlicí už 55letou tradici a organizátoři ji chtějí prodloužit, jak jen to půjde. Letos tak 27. července pořádají 6. ročník turnaje s názvem Parohy 2019 a nepřestávají lovit všechny soutěživé a hravé plavce. Pravidla připomínají dětskou hru na babu, ale má to jeden háček. Místo běhání po trávníku nebo na hřišti se tu „baba“ hraje ve vodě. Jeden roh bazénu totiž není dostupný suchou nohou, a tak abyste se dostali na druhou stranu, musíte skočit do vody a k němu doplavat. V tom se ale musíte vypořádat se svými až 7 protivníky, kteří se tam chtějí také dostat, a přitom nedostat babu. Mosaznou trofej „parohů“ ze zvonařské dílny Honzy Šedovýho vyhraje ten, kdo během 3 minut dostane „bab“ co nejméně a prokáže svůj důvtip i fyzickou zdatnost. Na každého odvážlivce čekají tři kola, přes něž se může prokousat do semifinále a následného finále. Po celý den dobrou náladu podpoří svými beaty DJ AKVAMEN a o mrazivé osvěžení se postará Jägermeister se svými krásnými hosteskami. Na závěr se všichni rivalové „udobří“ na afterparty, na které to rozbalí Rocket Dogz (psychobilly-rock), KRANG (skate-punk) a JEZZA (breakbeat).