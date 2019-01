Pánská šatna aneb Mušketýři v Mexiku

Kolektivní improvizace herců. Úspěšné písničky, řeči, atrakce, nápady - to vše v režii Martina Dejdara. Nepropásněte jedinečnou příležitost nahlédnout klíčovou dírkou do pánské šatny známých herců. Zažijete spontánní atmosféru propojení herců a diváků s trochou kolegiální škodolibosti. Vždyť někteří z herců spolu hrají již desítky let a prožili společně velkou část hereckého života. To vše se odráží na vzájemných „přihrávkách“ i nekompromisních „smečích.“

V režii Martina Dejdara hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Jiráň, Martin Janouš, Petr Hojer.

Představení se koná v pondělí 28. ledna v 19.30 hodin v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí.

Délka představení: 105 minut