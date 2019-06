Oslavy 150 let SDH Lanškroun

Slavnostní průvod městem, ukázky techniky i zásahu, to je zlomek programu, který ke svému výročí 150 let od založení sboru chystají dobrovolní hasiči v Lanškrouně. Slavnost vypukne v sobotu v 13 hodin, slavnostní průvod z ulice Janáčkova dojde na Jiráskovo náměstí, kde je připraven bohatý program. Přispějí do něj i místní Český červený kříž, profesionální hasiči, mateřské centrum či městská policie. Sbor dobrovolných hasičů byl ve městě založen roku 1869.