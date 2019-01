Bill C. Davis

Divadlo v Řeznické



Divadelní hra známého amerického dramatika se zabývá tématem nezávislosti jedince v tradičně fungující instituci. Tu zde zastupuje katolický seminář. Mladý posluchač se obrátí na populárního a věřícími velmi oblíbeného faráře o radu a pomoc. Začne však narážet nejen na církevní řád, ale především na zkostnatělost pozemských zástupců církve. Mark Dolson, student katolického semináře, který vstupuje na scénu jako rebelující „snílek a pošetilec“, je ochoten sám sebe i „kariéru“ kněze, pro svoje názory a ideály pravdy a čistoty, zničit. Tak to alespoň vidí jeho mentor otec Farley. My všichni máme volbu, zda zvolíme pohodlí a jistoty a budeme slepí k tomu, co se kolem nás děje, anebo v sobě kousek toho „pošetilce a snílka“ najdeme.

V režii Miroslava TÁBORSKÉHO hrají: Miroslav TÁBORSKÝ a Filip CÍL.