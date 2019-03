Obrazy z dějin obce Němčice

Zatímco Evropou pochodují na sklonku 19. století sufražetky a pálí své korzety, němčický muž konečně dosahuje své rovnoprávnosti. A to jen díky divadlu! Zveme Vás na výpravnou sondu do dějin jedné vesnice i zákulisí ochotnického divadla. Edukativní, provokativně pacifistická koláž Vám i s přispěním pozvaných expertů odhalí překvapivé souvislosti. Odkud pochází americká angličtina? Co je ochotnická alkoholická smyčka? Jak se ženy, peří a elektřina podepsaly na utváření moderního divadla? Kde se měla původně odehrávat Filosofská historie? Kdy proběhla nejslavnější bitva v dějinách Němčic? Proč končí režiséři v ústavech pro choromyslné? Nenechte si ujít autorské divadlo napsané ke 150. výročí existence ochotnického spolku Šlegl Němčice. Pravděpodobně už nebude nikdy více nikým jiným reprízováno. Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.



Malá scéna Česká Třebová / 22. března 2019 /Začátek v 19.00 hodin / Vstupné: 80,- Kč