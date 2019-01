O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI

„Není všechno zlato, co se třpytí“

Hlavní hrdinka příběhu, který uvede CziDivadlo, je dobrosrdečná a milá Alžbětka. Svoji starší sestru Agátu má upřímně ráda a vidí na ní jen to dobré. Chamtivá Agáta ji však stále sekýruje a ponižuje. Bětuška se zlobě a manipulaci neumí bránit a trvá to tak dlouho, dokud se nerozhodne změnit svůj osud k lepšímu. Je bohatství a moc zárukou štěstí? Jak se můžeme postavit proti lži a manipulaci? Jakou cenu má pro člověka láska a dobro?



Představení pro děti od 3 do 11 let.